رئیس قطب تعمیق باور‌های دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در مراسم رونمایی از پوستر نخستین همایش ملی «مسائل الهیاتی حکمرانی در ایران» گفت: دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی، نیازمند پیوند مبانی الهیاتی و فلسفی با مسائل عینی و میدانی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی رئیس قطب تعمیق باور‌های دینی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،، با اشاره به دو رویکرد رایج به حکمرانی در ایران افزود: برخی آن را صرفاً فرایندی فنی برای اداره جامعه می‌دانند و برخی دیگر، حکمرانی اسلامی را به فقه حکومتی محدود می‌کنند؛ در حالی که این موضوع ابعاد عمیق‌تری دارد و با پرسش‌هایی در حوزه الهیات و فلسفه روبه‌روست.

او تحولات جهان معاصر را هم‌زمان فرصت و تهدید دانست و گفت: جهان امروز در حال گذر از تحولات تاریخی و عبور از یک پیچ مهم تاریخی است؛ شرایطی که ضرورت حضور و نقش‌آفرینی اندیشه اسلامی را دوچندان می‌کند. شاید هیچ‌گاه در تاریخ معاصر، حاکمان غربی با این شکل و شدت، چهره‌ای از غرب را به نمایش نگذاشته بودند که امروز شاهد آن هستیم. حتی یک دهه گذشته نیز تصور چنین شرایطی برای بسیاری دشوار بود، اما امروز حتی روشنفکران غربی نیز به این نکته توجه پیدا کرده‌اند که امتداد و استمرار حاکمیت جهانی براساس الگوی گذشته امکان‌پذیر نیست.

رئیس قطب تعمیق باور‌های دینی دفتر تبلیغات اسلامی، همایش مسائل الهیاتی حکمرانی در ایران را فرصتی برای بازخوانی تجربه حکمرانی و آسیب‌شناسی مدیریت در جمهوری اسلامی توصیف و تاکید کرد: این بازنگری باید هم‌زمان بر نگاه کلان الهیاتی و توجه به مسائل واقعی و روزمره جامعه تکیه کند.

گفتنی است فراخوان همایش ملی مبانی الهیاتی حکمرانی در ایران امروز با رونمایی از پوستر همایش کلید خورد و علاقمندان برای ارسال چکیده مقالات تا بیست و نهم اسفند ۱۴۰۵ و ارسال مقالات تا سی و یکم تیرماه ۱۴۰۶ فرصت دارند. این همایش در پنج محور مبانی و مفاهیم حکمرانی، چالش‌های اجتماعی، چالش‌های سیاسی، چالش‌های فرهنگی و چالش‌های اقتصادی در آبان ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.