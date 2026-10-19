سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار در فینال ۱۰۰ متر آزاد کلاس S ۱۰، پاراشنا بازی‌های پاراآسیایی به ترتیب نشان‌های طلا و نقره کسب کردند.

پاراآسیایی ناگویا، طلا و نقره ضیغمی‌نژاد و ایزدیار در پاراشنا

پاراآسیایی ناگویا، طلا و نقره ضیغمی‌نژاد و ایزدیار در پاراشنا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰ به رقابت با حریفان خود پرداختند و مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند.

نمایندگان کشورمان به رقابت با ۶ شناگر دیگر از کشور‌های اندونزی، قزاقستان، تایلند، هند و کامبوج پرداختند که ضیغمی‌نژاد با زمان ۵۶:۶۸ و ایزدیار با زمان ۵۹:۱۰ و زمان مشابه شناگر ازبکستانی (مشترکا) به ترتیب با قرار گرفتن در رده‌های اول و دوم فینال مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند.

این مدال‌ها هفتمین و هشتمین مدال‌های کاروان ورزشی «جان‌فدای ایران قوی» در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بود.