به مناسبت روز جهانی غذا و در برنامه‌های هفته فرهنگی شهرستان پردیس ، جشنواره غذای محلی با حضور دانش‌آموزان در مدرسه شهید شکاری روستای باغکمش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دراین جشنواره، ۳۰ نفر از دانش‌آموزان با تهیه غذاهای محلی، هنر و مهارت خود را به نمایش گذاشتند. آثار شرکت‌کنندگان از سوی داوران ارزیابی شدند و در پایان، سه نفر برتر جوایز نقدی دریافت کردند و به سایر شرکت‌کنندگان نیز هدایی اهدا شد.

این جشنواره با هدف آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ غذایی بومی، پاسداشت سنت‌های محلی و ایجاد فضای شاد و مشارکت در محیط مدرسه برگزار می‌شود.