پدرشهیدان والامقام حسین و رضا ابراهیمی در کشکوئیه رفسنجان به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،اسوه صبر و استقامت، حاج اسدالله ابراهیمی، پدر گرانقدر شهیدان سرافراز «حسین و رضا ابراهیمی» دعوت حق را لبیک گفت و پس از سال‌ها فراق، به فرزندان شهیدش پیوست.

شهید والامقام رضا ابراهیمی درتیرماه ۱۳۶۶ در عملیات غرورآفرین نصر ۵ به فیض شهادت نایل آمد و جانباز سرافراز حسین ابراهیمی نیزدرتیرماه ۱۳۹۷ به یاران شهیدش پیوست.

پدر این دو شهید والامقام امروز پس از تشییع درمنطقه کشکوییه رفسنجان به خاک سپرده شد.