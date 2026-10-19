مدیر شبکه آی‌فیلم و دبیر نخستین رویداد پیش‌نمایی (پیچینگ)، از ارسال حدود ۲۹۵ طرح به دبیرخانه این رویداد، ارائه آموزش‌های تخصصی و برنامه‌ریزی برای انتخاب آثار برتر و معرفی به سرمایه‌گذاران و سفارش‌دهندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای احسان کاوه مدیر شبکه آی‌فیلم با حضور در استودیوی شبکه خبر، با اشاره به سابقه انتشار فراخوان این رویداد از مهرماه سال گذشته و مهلت ارائه‌شده تا دی‌ماه، روند برگزاری و اهداف آن را تشریح کرد.

وی با اشاره به همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در انتخاب معادل دقیق «پیش‌نمایی» برای واژه بین‌المللی «پیچینگ» افزود:

واژه «پیش‌نمایی» معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه خارجی «پیچینگ» است و این واژه به پیشنهاد فرهنگستان و با تأکید رئیس سازمان صدا و سیما بر بومی‌سازی مفاهیم، از امروز در اطلاع‌رسانی این رویداد به کار می‌رود.

کاوه با توجه به اینکه تولید آثار خلاقه همچون فیلم و سریال به صورت یکتا انجام می‌شود، فرآیند پیش‌نمایی پل ارتباطی میان تولیدکننده و سفارش‌دهنده یا سرمایه‌گذار است تا ایده‌ها و توانمندی‌ها به درستی عرضه شوند.

کاوه در تشریح روند بررسی آثار بیان کرد: فراخوان این رویداد سال گذشته حدود مهرماه منتشر و با تمدید، فرصت ارسال آثار تا ابتدای دیماه تمدید شد که در این مدت نزدیک به ۲۹۵ طرح به دبیرخانه رسید.

نخستین مرحله، احراز صلاحیت حرفه‌ای بود؛ یعنی اطمینان از اینکه صاحبان طرح، تجربه، تیم، امکانات و توانایی لازم برای ساخت فیلم را دارند تا سفارش‌دهندگان با افراد مبتدی مواجه نشوند. از این میان، بیش از ۵۰ طرح پس از سنجش شرایط پذیرفته شدند.

دبیر رویداد پیش‌نمایی با اشاره به اینکه این رویداد‌ها در زیست‌بوم تولید محتوای کشور پیشینه چندانی ندارند، گفت: آموزش‌های تخصصی در سه سرفصل «مفهوم پیش‌نمایی»، «تکنیک‌های ارائه و مذاکره» و «کاربرد هوش مصنوعی در ارائه طرح» آماده شد و در قالب ۳۹ ویدیوی برخط، به‌صورت رایگان در اختیار پذیرفته‌شدگان قرار گرفت تا بتوانند ارائه‌ای حرفه‌ای و اثرگذار داشته باشند.

کاوه ادامه داد: در گام بعد، جلسه تمرینی (پیش از پیش‌نمایی) برگزار خواهد شد تا آموزه‌های آموزش‌ها در حضور مربیان محک بخورد و صاحبان طرح، اصول زمان‌بندی و تکنیک‌های ارائه را تمرین کنند.

در رویداد اصلی، حدود ۲۰ طرح پذیرفته‌شده هرکدام ۷ دقیقه فرصت ارائه خواهند داشت که در مجموع، نشستی بین ۳ تا ۴ ساعته را رقم می‌زند.

وی درباره معیار‌های انتخاب نهایی افزود: در این مرحله به محتوای طرح‌ها کار نداریم؛ بهترین نحوه ارائه، اثرگذاری و قوی‌ترین رزومه‌ها معیار انتخاب است و به‌دلیل ارتباط مستقیم توان ارائه با کیفیت محصول نهایی، به مقوله‌هایی، چون فن بیان، زبان بدن و استفاده خلاقانه از ابزار‌های بصری و هوش مصنوعی توجه ویژه می‌شود.

مدیر شبکه آی‌فیلم با تأکید بر اینکه آی‌فیلم تنها یکی از سفارش‌دهندگان این رویداد است، گفت: هر نهاد یا دستگاهی که نیاز به تولید محتوا داشته باشد، از وزارت‌خانه‌ها تا مجموعه‌های خارج از سازمان صدا و سیما، می‌تواند از این سکو برای شناسایی تولیدکنندگان رزومه‌دار استفاده کند؛ حتی اگر طرحی هم مورد حمایت قرار نگیرد، شناسایی و ارتباط با افراد توانمند، به‌تنهایی دستاورد ارزشمندی است.

وی از مکاتبه با بیش از ۳۰۰ مجموعه تولیدی در داخل و خارج از رسانه ملی خبر داد و با اشاره به تهیه بروشور‌های آگاهی‌بخش برای شنوندگان و خریداران طرح‌ها، ابراز امیدواری کرد در روز برگزاری، استقبال خوبی از این رویداد صورت گیرد.

کاوه در پاسخ به پرسشی درباره جدول زمانی، با اشاره به اینکه برخی برنامه‌های نخستین دوره به‌دلیل حمله آمریکایی و صهیونیستی به کشور با وقفه‌هایی مواجه شد، گفت: در ۲ ماه آینده طرح‌های شکل‌یافته تکمیل و اصلاح می‌شوند و جلسه تمرینی برگزار خواهد گردید تا بتوانیم در اردیبهشت ماه، هم‌زمان با جشنواره رسانه‌ای «صبح» که توسط معاونت برون‌مرزی برگزار می‌شود، رویداد اصلی پیش‌نمایی را برگزار کنیم.

وی در پایان برگزاری هم‌زمان با جشنواره صبح را مزیتی مهم خواند و گفت: این جشنواره به‌عنوان رویدادی بین‌المللی پذیرای خریداران خارجی است؛ سال گذشته بازار فیلم این جشنواره میزبان ۱۵ خریدار حرفه‌ای بین‌المللی بود و سال آینده نیز این ظرفیت فراهم خواهد شد که امکان بازاریابی و جذب حامیان خارجی را برای فیلم‌سازان کشورمان ایجاد می‌کند.