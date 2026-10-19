دادستان عمومی و انقلاب گلپایگان دستور توقیف وسایل نقلیه بدون مجوز و معرفی متخلفان آفرودسواری را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید حامد حسینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلپایگان در پی گزارش رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان، در دستوری رسمی از فرمانده انتظامی گلپایگان خواست: همه عوامل انتظامی با نیرو‌های منابع طبیعی همکاری کامل داشته باشند.

بر اساس این دستور، مأموران انتظامی موظف هستند، در صورتی که وسایل نقلیه بدون مجوز وارد اراضی ملی شده و این تردد موجب تصرف یا تخریب عرصه‌های منابع طبیعی شود، وسیله نقلیه را توقیف کرده و متخلفان را برای اجرای مراحل قانونی به دادگستری معرفی کنند.

این اقدام در راستای صیانت از انفال، حفظ حقوق عامه و پیشگیری از تخریب عرصه‌های ملی اجرا می‌شود و نشان‌دهنده ورود قاطع دستگاه قضایی شهرستان به موضوع تخلفات آفرودسواری در منابع طبیعی است.