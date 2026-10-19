رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق خودرو، یک نفر مالخر و کشف هفت فقره پرونده سرقت به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از خودرو، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی ۲ نفر متهم به سرقت و یک نفر مالخر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۳ نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی گفت: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به هفت فقره سرقت خودرو (۶ دستگاه پراید و یک دستگاه کامیون بنز خاور) جمعا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند که ضمن استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.