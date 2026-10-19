طرح ویژه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در منطقه ۱۲، به عنوان نقطه مرکزی و حساس بافت شهری تهران، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، گفت:این عملیات گسترده با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و بهبود فضای شهری، با مشارکت مستقیم گشت‌های فوریت‌های خدمات اجتماعی، اداره آسیب‌های اجتماعی منطقه ۱۲، شهرداری ناحیه ۴ و کلانتری ۱۱۶ مولوی در حال اجرا است.

یوسف مقدمی در خصوص اجرای طرح ویژه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در منطقه ۱۲ افزود: تمرکز اصلی این طرح بر ساماندهی معتادان متجاهر و کارتن‌خواب ها است. این اقدام با هدف بازگرداندن نظم به فضاهای عمومی و کاهش آسیب‌های ناشی از پدیده بی‌خانمانی در مناطق پرتردد شهر انجام می‌شود.

معاون خدمات اجتماعی گفت: این طرح برخلاف اقدامات مقطعی، به صورت مستمر و همه‌جانبه برنامه‌ریزی شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص بافت شهری منطقه ۱۲ و تراکم بالای جمعیت در این محدوده پایتخت، تیم‌های مددکاری موظف هستند به صورت روزانه و با نظارت دقیق، حضور خود را در نقاط هدفمند تقویت کنند تا اثربخشی اقدامات حداکثر باشد.

مقدمی خاطرنشان کرد: این عملیات تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است تا نتایج ملموس آن در منطقه مشاهده شود.

وی همچنین بر لزوم همکاری مستمر میان نهادهای مختلف شهری و انتظامی برای پیشبرد این ماموریت حساس تاکید کرد تا از بروز دوباره آسیب‌های اجتماعی در این بافت کلیدی جلوگیری شود.