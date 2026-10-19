به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بر اساس اطلاعیه شرکت مخابرات خراسان شمالی ، در راستای اجرای عملیات بهسازی و نوسازی تجهیزات شبکه ارتباطات سیار استان در بامداد روز‌های سه شنبه ۲۸ و چهارشنبه ۲۹ که از ساعت ۱ دقیقه بامداد آغاز و به مدت ۶ ساعت ادامه خواهد داشت، احتمال ایجاد اختلال و یا قطع در شبکه تلفن همراه مشترکین استان، وجود دارد؛ لذا از مشترکین محترم تقاضا میشود ضمن همکاری با این شرکت در راستای توسعه شبکه مخابراتی، در صورت تاخیر بیش از مدت زمان یاد شده با شماره تلفن ۲۰۲۱ واحد روابط عمومی تماس حاصل نمایند.