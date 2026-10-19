جمعی از هنرمندان جهرمی، هنر خود را در قالب ۴۴ اثر در نمایشگاهی در این شهر در جنوب فارس به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس انجمن خوشنویسان جهرم گفت: هنرمندان این شهرستان ۴۴ اثر خود را در قالب‌های نسخ، نستعلیق، شکسته نستعلیق و ثلث در نگارخانه تارونه به نمایش گذاشتند.

حسین رحمانیان افزود: نمایشگاه خوشنویسان با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری شهرستان تا پایان مهر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.