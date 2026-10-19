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فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور دو تیم مازندرانی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور دو تیم مازندرانی آغاز میشود.
تیمهای مهرگان نور و تهران بیشه چمستان، نمایندگان مازندران در این فصل از لیگ برتر والیبال هستند.
رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای لیگ برتر مردان ایران با حضور ۱۶ تیم و در دو گروه مقدماتی برگزار میشود.
در نخستین هفته این رقابتها تیم مهرگان نور از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در سالن امام خمینی نور میزبان چادرملو اردکان است و تیم تهران بیشه چمستان هم در این روز و از ساعت ۱۶ در سیرجان به مصاف فولاد سیرجان ایرانیان میرود.
گروه اول: فولاد سیرجان، فولادمبارکه سپاهان اصفهان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، پاس گرگان، رازین پلیمر، استقلال و تهران بیشه چمستان
گروه دوم: شهداب یزد، پیکان تهران، مس رفسنجان، صنعتگران امید، طبیعت اسلامشهر، شهرداری ارومیه، مس سونگون تبریز و مقدم قزوین.