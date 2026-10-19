به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور دو تیم مازندرانی آغاز می‌شود.

تیم‌های مهرگان نور و تهران بیشه چمستان، نمایندگان مازندران در این فصل از لیگ برتر والیبال هستند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های لیگ برتر مردان ایران با حضور ۱۶ تیم و در دو گروه مقدماتی برگزار می‌شود.

در نخستین هفته این رقابت‌ها تیم مهرگان نور از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در سالن امام خمینی نور میزبان چادرملو اردکان است و تیم تهران بیشه چمستان هم در این روز و از ساعت ۱۶ در سیرجان به مصاف فولاد سیرجان ایرانیان می‌رود.

گروه اول: فولاد سیرجان، فولادمبارکه سپاهان اصفهان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، پاس گرگان، رازین پلیمر، استقلال و تهران بیشه چمستان

گروه دوم: شهداب یزد، پیکان تهران، مس رفسنجان، صنعتگران امید، طبیعت اسلامشهر، شهرداری ارومیه، مس سونگون تبریز و مقدم قزوین.