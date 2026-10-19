

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیم هندبال ایران کمتر از ۱۷ سال پسران از ۳۰ مهر تا ۵ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی ۲۱ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو دعوت کرده است که اسامی آنها به شرح زیر است:

متین اعظمی، امیرمحمد حقیقیان، علی خدامی، احسان حسینی، محمدمعین غلامی، سینا یاوری، ایلیا مهراسبی، آرین آقاخانلو، امیرحسین قاسمی، محمدرئوف یوسف‌وند، محمدرضا شجاعی، علی خرمی، آرش عاقل، طا‌ها احسنی، پوریا حسین‌نیا، نیاوش زندش، محمدجواد ملاحسینی، محمد عموزاده خلیلی، پارسا خزان، محمدمهدی عبدی و محمد شیخی