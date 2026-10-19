شهید مجتبی ساجدی‌فرد، نوزاد سه‌روزه اراکی، در حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در روستای امرآباد اراک، به همراه مادر، خواهر سه‌ساله و مادربزرگش به شهادت رسید؛ کودکی که عمر کوتاهش، روایتی تلخ از مظلومیت قربانیان بی‌گناه جنگ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید مجتبی ساجدی‌فرد، نوزادی که ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ چشم به جهان گشود، سحرگاه ۲۵ اسفند، در حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی خانواده‌اش در روستای امرآباد اراک، به شهادت رسید.

این نوزاد سه‌روزه به همراه خواهر سه‌ساله‌اش، فاطمه‌نورا، مادرش شهیده سمیه محمدی و مادربزرگش شهیده زهرا سعیدی، قربانی این حمله شد؛ خانواده‌ای که زندگی‌شان در نخستین روزهای حیات مجتبی، با حادثه‌ای تلخ به پایان رسید.

شهید مجتبی ساجدی‌فرد که از او به‌عنوان خردسال‌ترین شهید جنگ رمضان یاد می‌شود، نمادی از مظلومیت کودکانی است که بی‌هیچ نقشی در منازعات و درگیری‌ها، جان خود را در جنگ‌ها از دست می‌دهند.

سه روز زندگی، اما نامی که در حافظه مردم ماندگار شد؛ روایت نوزادی که فرصت کودکی نیافت، اما شهادتش تصویری دردناک از بهای انسانی جنگ و مظلومیت بی‌گناهان به یادگار گذاشت.