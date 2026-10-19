رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین بر ضرورت تغییر رویکرد در تعامل خانه و مدرسه تأکید کرد و گفت: انجمن‌های اولیا و مربیان باید از یک نهاد تشریفاتی به «شریک راهبردی و استراتژیک» در فرآیند آموزش و تربیت تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از قزوین، حسین بی‌نیاز، رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، در همایش پیوند اولیا و مربیان به مناسبت هفته اولیا و مربیان در سالن کوثر شهر قزوین، نقش انجمن‌ها را در فرآیند آموزش و تربیت اساسی خواند و خواستار تحول این نهادها از جایگاه تشریفاتی به شریکی راهبردی شد.

وی با اشاره به اهمیت هویت ملی و دینی در تربیت نسل جوان تصریح کرد: حفظ هویت ایرانی و اعتقادات دینی، زیربنای اقتدار و پایداری کشور است.

بی‌نیاز، تمدن کهن ایران و هنر خوشنویسی را تجلی هویت بومی دانست و افزود: وظیفه ما در حوزه آموزش، تزریق این ارزش‌ها به فرزندانمان است تا با تکیه بر هویت خود در آینده‌ای روشن نقش‌آفرین باشند.

رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش قزوین همچنین بر مسئولیت مشترک مدیران مدارس و خانواده‌ها در فراهم‌کردن محیطی آرام و باکیفیت برای دانش‌آموزان تأکید کرد .

بی نیاز گفت: هدف اصلی ما ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی است؛ برای رسیدن به این هدف باید پیوند خانه و مدرسه از حالت سنتی خارج شود و به شکلی تعریف شود که انجمن‌ها به‌عنوان بازوی کمکی و راهبردی در مدیریت فرآیند یادگیری و پرورش دانش‌آموزان عمل کنند.