

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، پیکر حاجیه خانم زهرا رحمتی شلمانی مادر گرانقدر شهید والامقام کاظم عطابخش شلمانی با حضور مردم ولایت مدار و شهید پرور شهر شلمان و شهرستان لنگرود در بیجارپُشت محله شهر شلمان تا گلزار مطهر آقا سیدعلی کیا این تشییع و تدفین شد.

شهید والامقام کاظم عطابخش شلمانی هجدهم آبان سال ۱۳۶۳ در خرمشهر به شهادت رسید.

پیکر این شهید والامقام در زادگاهش گلزار مطهر شهدای آقاسیدعلی کیا شهر به خاک سپرده شد.