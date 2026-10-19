معاون وزیر جهاد کشاورزی، توسعه تحقیقات کاربردی، کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های راهبردی و تقویت مشارکت بخش خصوصی را از اولویت‌های سازمان تات برای ارتقای امنیت غذایی کشور دانست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، بر نقش پژوهش و فناوری در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

گل‌محمدی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی سازمان تات گفت: توسعه تحقیقات کاربردی و تبدیل دستاورد‌های پژوهشی به راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان، از اولویت‌های این سازمان است.

وی کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های راهبردی و تقویت توان داخلی را از محور‌های مهم ارتقای امنیت غذایی برشمرد و افزود: توسعه فناوری‌های مورد نیاز بخش کشاورزی می‌تواند به پایداری تولید و افزایش بهره‌وری کمک کند.

مشارکت بخش خصوصی در توسعه فناوری‌های کشاورزی

رئیس سازمان تات در مراسم امضای قرارداد مشارکت برای ایجاد و توسعه شهرک گلخانه‌ای تخصصی و دانش‌بنیان فدک، بر ضرورت گسترش همکاری با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد.

وی گفت: از ۴۰ رقم بذر هیبرید معرفی‌شده در سال گذشته، ۳۰ رقم با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها تولید و معرفی شده است؛ موضوعی که اهمیت همکاری میان مراکز پژوهشی و فعالان اقتصادی را در توسعه فناوری‌های کشاورزی نشان می‌دهد.

گل‌محمدی با تأکید بر ضرورت حفظ زیرساخت‌ها و اراضی تحقیقاتی افزود: ظرفیت ایستگاه‌های پژوهشی، در کنار حفظ ماهیت علمی آنها، باید برای توسعه فناوری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های بخش کشاورزی نیز به کار گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد شهرک گلخانه‌ای فدک با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به مرکزی پیشرو در تولید بذور هیبرید، نشا و اندام‌های تکثیری تبدیل شود.

رئیس سازمان تات همچنین اعلام کرد این سازمان از طرح‌های مشترک در زمینه افزایش بهره‌وری، توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت حمایت می‌کند.