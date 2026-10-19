به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ نصیرایی رئیس پلیس راه روستایی مازندران، از کاهش ۷۰ درصدی تصادفات منجر به فوت در راه‌های روستایی استان در شش‌ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی در آیین اهدای رایگان کلاه ایمنی و نصب برچسب‌های هشداردهنده و آشکارساز روی ادوات کشاورزی در روستای سروکلا شهرستان جویبار گفت: این کاهش نشان‌دهنده تلاش مردم و مسئولان برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در مناطق روستایی است.

سرهنگ نصیرایی حذف نقاط حادثه‌خیز، آموزش و فرهنگ‌سازی درباره استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی، آشکارسازی ادوات کشاورزی و برخورد با متخلفان رانندگی را از عوامل مهم کاهش تصادفات در روستا‌های استان برشمرد.

یمینی، رئیس اداره ایمنی و ترافیک جاده‌ای مازندران نیز با اشاره به گستردگی راه‌های روستایی استان گفت: مازندران حدود ۷ هزار کیلومتر راه روستایی دارد که ۵ هزار کیلومتر آن آسفالت است.

وی استفاده گسترده از موتورسیکلت و تردد ادوات کشاورزی کندرو را از عوامل مهم بروز تصادفات در مناطق روستایی دانست و افزود: آموزش و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان، ارتقای ایمنی کاربران راه به‌ویژه موتورسواران و آشکارسازی وسایل نقلیه کشاورزی از برنامه‌های در دست اجرا در استان است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک جاده‌ای مازندران گفت: این طرح‌ها با همکاری پلیس راهور و دهیاران، با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی در راه‌های روستایی اجرا می‌شود.