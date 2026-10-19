در دویست‌وسی‌ودومین شب، درخشش جوانان ایرانی در مسابقات کشتی آزاد امید‌های جهان در آمریکا، جلوه‌ای از غرور ملی و همدلی مردم و مسئولان بود. نام ایران که می‌آید، واژه‌ها رنگ غرور می‌گیرند؛ از قله‌های علم و فناوری تا درخشش جوانان غیور در مسابقات کشتی آزاد امید‌های جهان در خاک آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست‌وسی‌ودومین شب، نام ایران بار دیگر با افتخارآفرینی جوانان غیور در مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان در خاک آمریکا همراه شد؛ موفقیتی در کنار دستاوردهای علمی و فناوری کشور.

آنچه این افتخارها را ارزشمندتر می‌کند، زنجیره محکم اتحاد و همدلی میان مسئولان خدمتگزار و مردم بصیر و آگاه است؛ پیوندی ناگسستنی که در همه صحنه‌ها پشتیبان ایران و ایرانیان است.