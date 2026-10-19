به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: در سال ۱۴۰۵ تا کنون ۱۹۲ هکتار از زمین‌های دولتی استان بوشهر برای بهره‌وری بیشتر به سرمایه‌گذاران واگذار شده است تا کار‌های دارای سود همگانی در آن انجام شود.

احمد مشایخی افزود: از این میزان، ۱۰۱ هکتار برای طرح‌های نیروگاه خورشیدی است؛ که هم دولت حمایت می‌کند و هم سرمایه‌گذاران از آن به‌خوبی استقبال کرده‌اند.

او اضافه کرد: ۹۰ هکتار نیز برای ایجاد شهرک کشاورزی به‌ویژه برای گلخانه بوده و ۷ هزار مترمربع نیز برای صنایع تبدیلی و تکمیلی و امور دامداری واگذار شده است که ما بر اجرای درست آن بر پایه قرارداد، نظارت کامل را خواهیم داشت.