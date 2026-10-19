­مرکز دیتاسنتر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افتتاح شد؛ پروژه‌ای زیرساختی در شمال‌غرب کشور، که زمینه تقویت خدمات الکترونیکی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز دیتاسنتر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افتتاح و به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌ای زیرساختی با هدف استقرار ایمن سرورها، تجهیزات سخت‌افزاری و سامانه‌های پردازش و نگهداری داده‌های الکترونیکی که در زمینه توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتقای ظرفیت خدمات الکترونیکی سازمان به بهره‌برداری رسیده است.

توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تقویت خدمات الکترونیکی

این مرکز که در چارچوب پروژه‌های عمرانی معاونت راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا شده است، با هدف فراهم‌سازی زیرساخت مناسب برای استقرار سرورها، تجهیزات سخت‌افزاری و سامانه‌های مرتبط با ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های الکترونیکی طراحی و راه‌اندازی شده است. راه‌اندازی مراکز داده استاندارد و مجهز، از الزامات اساسی توسعه خدمات الکترونیکی، افزایش پایداری سامانه‌های اطلاعاتی و حفاظت از داده‌های سازمانی به شمار می‌رود.

فراهم‌کردن فضای تخصصی برای تجهیزات پردازشی

این مرکز با فراهم‌کردن فضای تخصصی برای استقرار تجهیزات پردازشی و ذخیره‌سازی اطلاعات، زمینه مناسبی برای سامان‌دهی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و پشتیبانی از سامانه‌های الکترونیکی سازمان در سطح استان ایجاد می‌کند. مرکز دیتاسنتر اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، به‌عنوان یکی از مراکز مجهز با برخورداری از استاندارد‌های فنی بالا در مجموعه دیتاسنتر‌های شمال‌غرب کشور، به بهره‌برداری رسیده است.

گامی در مسیر تحول دیجیتال سازمان ثبت

افتتاح این مرکز در سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان قزوین، در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای سازمان برای تقویت زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی از فرایند تحول دیجیتال انجام شده است؛ مسیری که توسعه خدمات الکترونیکی، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و تقویت زیرساخت‌های نگهداری و پردازش داده‌ها را دنبال می‌کند.