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اردوی یک هفتهای تیمهای ملی هوپس تنیس روی میز دختران و پسران ایران به میزبانی بناب در جریان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اردو با دعوت از ۲۰ بازیکن به همراه چند بازیکن از شهرستان بناب زیرنظر محسن شیشه گرها و پارمیدا نظری سرمربیان تیمهای ملی پسران و دختران هوپس ایران در جریان است.
مربیان حاضر در این اردو:
پروانه کرمی
اسماعیل درویش
امین گنیلی
امیرمحمد تشنه دل
فاطمه سلطانی
ندا نبوی
پریا قصاب ماهر
مبینا ملاپور
حشمت اله شریفی (مربی و سرپرست)
تیمهای ردههای پایه نونهالان و خردسالان تحت عنوان هوپس در تنیس روی میز فعالیت دارند.