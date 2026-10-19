اردوی یک هفته‌ای تیم‌های ملی هوپس تنیس روی میز دختران و پسران ایران به میزبانی بناب در جریان است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اردو با دعوت از ۲۰ بازیکن به همراه چند بازیکن از شهرستان بناب زیرنظر محسن شیشه گر‌ها و پارمیدا نظری سرمربیان تیم‌های ملی پسران و دختران هوپس ایران در جریان است.

مربیان حاضر در این اردو:

پروانه کرمی

اسماعیل درویش

امین گنیلی

امیرمحمد تشنه دل

فاطمه سلطانی

ندا نبوی

پریا قصاب ماهر

مبینا ملاپور

حشمت اله شریفی (مربی و سرپرست)

تیم‌های رده‌های پایه نونهالان و خردسالان تحت عنوان هوپس در تنیس روی میز فعالیت دارند.