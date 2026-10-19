شهرستان خنداب با برخورداری از مرکز هسته‌ای تولید آب سنگین، باغ‌های گسترده انگور، ظرفیت‌های صادراتی و آثار تاریخی و مذهبی، مجموعه‌ای از توانمندی‌های صنعتی، کشاورزی و فرهنگی استان مرکزی را در خود جای داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رستمی، فرماندار شهرستان خنداب، با اشاره به جایگاه راهبردی این شهرستان در صنعت هسته‌ای کشور گفت: مرکز هسته‌ای شهدای خنداب از مراکز مهم تولید آب سنگین کشور است و در تأمین نیاز‌های حوزه دارو و درمان نقش دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی خنداب افزود: این شهرستان در تولید محصولات باغی جایگاه چهارم کشور را دارد و از قطب‌های مهم تولید انگور، کشمش و شیره انگور به شمار می‌رود.

یادگاری، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان خنداب نیز وجود امامزاده و قرآن دست‌نویس را از ظرفیت‌های مذهبی و فرهنگی این منطقه دانست و گفت: این آثار هر سال میزبان زائران و علاقه‌مندان هستند.

میرزایی، سرپرست میراث فرهنگی شهرستان، با اشاره به جاذبه‌های تاریخی خنداب اظهار کرد: حمام مستوفی با قدمتی بیش از یک قرن، پس از مرمت در خدمت گردشگران و علاقه‌مندان به میراث تاریخی قرار گرفته و بخشی از هویت فرهنگی منطقه را به نمایش می‌گذارد.

همتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنداب نیز با اشاره به تنوع محصولات باغی گفت: سالانه محصولات متنوعی از جمله سیب، گیلاس، آلبالو، آلو، هلو و انگور در این شهرستان تولید می‌شود و بخش قابل‌توجهی از انگور تولیدی نیز به خارج از کشور صادر می‌شود.

خنداب با تکیه بر ظرفیت‌های صنعتی، تولیدات باغی و جاذبه‌های تاریخی و مذهبی، یکی از مناطق مستعد استان مرکزی برای توسعه اقتصادی، رونق صادرات و گسترش گردشگری به شمار می‌رود.