به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌ شمالی گفت : پرونده قاچاق ۹۴ کیسه آرد یارانه‌ای در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان فاروج مورد رسیدگی قرار گرفت.

کفاش افزود : پس از بررسی مستندات، تخلف انتسابی محرز شد و شعبه رسیدگی‌ کننده علاوه بر ضبط آردهای کشف‌ شده، متخلف را به پرداخت ۵ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌شمالی گفت: این پرونده پس از گزارش بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان فاروج برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.