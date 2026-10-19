به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این مراسم با تأکید بر ضرورت الگوگیری عملی از شهدا گفت: گاهی از شهید و شهادت سخن می‌گوییم تا یاد و خاطره شهید زنده بماند، اما نگاه عمیق‌تر آن است که شهید را میزان قرار دهیم و رفتار خود، جریان‌های اجتماعی و مسیر حرکت تاریخ را با او بسنجیم.

زاکانی همچنین با اشاره به نقش مرکز رشد در تربیت نیرو‌های مؤمن و اثرگذار گفت: مرکز رشد باید فضایی برای پرورش انسان‌های خودباور، فعال و مؤثر باشد؛ انسان‌هایی که بتوانند در مسیر تحقق آرمان‌های نظام و حرکت به سوی جامعه مطلوب گام بردارند.

هاشم سوداگر، از اساتید هادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این مراسم با تشریح مفهوم مدیریت جهادی در اندیشه شهید مصباح‌الهدی باقری افزود: مأموریت‌محوری به این معنا نیست که فرد صرفاً مجری دستور‌ها و برنامه‌هایی باشد که دیگران برای او تعیین می‌کنند، بلکه انسان باید مأموریت متناسب با استعدادها، ظرفیت‌ها و مسئولیت خود را بشناسد و آگاهانه مسیر تحقق آن را دنبال کند.

وی با تأکید بر اهمیت نهادسازی گفت: در اندیشه شهید، رشد انسان نباید به تلاش‌های فردی محدود بماند؛ بلکه باید نهاد‌هایی ایجاد شوند که مسیر رشد و تربیت انسان‌های مأموریت‌محور را تداوم ببخشند و امکان تکثیر این الگو را در حوزه‌های مختلف فراهم کنند.