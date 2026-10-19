به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با روز پرستار، از حدود ۶۲ پرستار نمونه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان آمل در مراسمی در بیمارستان فوق‌تخصصی شمال این شهرستان تجلیل شد.

در این مراسم که مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز حضور داشتند، از تلاش‌ها و خدمات پرستاران در مراقبت از بیماران قدردانی شد.

دکتر ماریا کربلایی‌زاده، رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی شمال آمل با تبریک روز پرستار گفت: پرستاران از ارکان اصلی نظام سلامت و از مهم‌ترین حلقه‌های ارائه خدمات درمانی هستند و تلاش، مسئولیت‌پذیری و فداکاری آنان در مراقبت از بیماران، شایسته توجه و حمایت مستمر است.

وی افزود: پرستاران از زمان پذیرش بیمار تا مراحل مراقبت و بهبودی، نقش مهمی در حفظ سلامت و آرامش بیماران و خانواده‌های آنان دارند و بخش مهمی از کیفیت خدمات درمانی به تلاش و تعهد این قشر وابسته است.

رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی شمال آمل با بیان اینکه قدردانی از پرستاران نباید به مناسبت‌های تقویمی محدود شود، گفت: توجه به نیاز‌های حرفه‌ای، فراهم‌کردن محیط کاری مناسب و حمایت از پرستاران باید همواره مورد توجه مدیران و مجموعه‌های درمانی باشد.

کربلایی‌زاده همچنین بر نقش نیروی انسانی توانمند در ارتقای نظام سلامت تأکید کرد و توجه به دشواری‌های حرفه‌ای پرستاران را بخشی از تلاش برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران دانست.

بهسازی بخش‌های اداری بیمارستان شمال آمل

رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی شمال آمل در بخش دیگری از سخنان خود از بهسازی و سامان‌دهی بخش‌های اداری و خدمات مرتبط با پذیرش و امور بیماران خبر داد و گفت: در ادامه برنامه‌های توسعه بیمارستان، لابی اصلی و بخش‌های مرتبط با پذیرش و امور بیماران بازسازی و سامان‌دهی شده‌اند تا شرایط مناسب‌تری برای مراجعان فراهم شود.

وی افزود: در فضای جدید، بخش‌های اطلاعات و راهنمای مراجعان، پذیرش، پذیرش ویژه، خدمات مشاوره‌ای، امور بیماران، صندوق و بخش‌های اداری و درمانی مرتبط سامان‌دهی شده‌اند تا بیماران و همراهان آنان با سهولت بیشتری خدمات موردنیاز را دریافت کنند.

کربلایی‌زاده با تأکید بر اینکه هدف از این اقدامات تنها تغییر فضای فیزیکی نیست، گفت: بهسازی زیرساخت‌ها باید به بهبود فرایند‌های خدمت‌رسانی، کاهش سردرگمی مراجعان، تسهیل پذیرش و ارتقای رفاه بیماران منجر شود.

وی استانداردسازی فضاها، توسعه خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران را از محور‌های برنامه‌های بیمارستان برشمرد و افزود: ارتقای استاندارد‌های بیمارستانی و حرکت به سمت بین‌المللی شدن، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، بهبود فرایند‌های اداری و درمانی و توجه همزمان به کیفیت خدمات و تجربه بیماران است.