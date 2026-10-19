نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی: ریشه بسیاری از مشکلات کشور، ناآگاهی جامعه است و آگاهی‌بخشی به نسل جوان باید در اولویت باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت‌الله عبادی در جلسه برنامه‌ریزی یوم‌الله ۱۳ آبان با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی گفت: اگر هزینه‌هایی که پس از وقوع فتنه‌ها صرف مقابله با آسیب‌ها می‌شود، از ابتدا برای آگاهی‌بخشی به جامعه اختصاص یابد، بسیاری از مشکلات قابل پیشگیری خواهد بود.

وی با اشاره به تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استعمار افزود: انقلاب اسلامی با حضور مردم و رهبری امام خمینی (ره)، مسیر اداره کشور را تغییر داد و مردم را به صاحبان اصلی کشور تبدیل کرد و بر همین اساس، مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت انتخاب آگاهانه مسئولان گفت: تحقق اهداف انقلاب اسلامی به شناخت دقیق مسائل کشور و انتخاب آگاهانه مردم بستگی دارد و ناآگاهی می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان و بروز آسیب‌های اجتماعی و سیاسی را فراهم کند.

آیت الله عبادی آگاهی‌بخشی به جوانان و نوجوانان را از وظایف مهم دستگاه‌های مسئول دانست و افزود: مجلس، دولت، سازمان برنامه و بودجه، معلمان، استادان دانشگاه، روحانیون و نهاد‌های فرهنگی باید برای ارتقای شناخت عمومی برنامه‌ریزی کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت ویژه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان امسال گفت: تبیین نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات منطقه، تقویت روحیه مقاومت و پایداری، افزایش مشارکت آگاهانه مردم و تقویت وحدت ملی، از محور‌های اصلی برنامه‌های امسال است.

حجت‌الاسلام مشرفی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای افزود: کمیته‌های تخصصی باید با گردآوری مستندات و تولید محتوای هدفمند، زمینه آگاهی‌بخشی مؤثر به جوانان و نوجوانان را از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و تبلیغات محیطی فراهم کنند.

در این جلسه بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی تأکید شد.