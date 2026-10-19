رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو، بازنگری در مقررات سامانه جامع تجارت و کاهش قوانین دست و پاگیر را از الزامات بهبود روند تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو عنوان کرد.

محمدرضا نجفی منش در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: در حال حاضر برای تولید و تامین قطعات خودرو، ارز دریافت نمی‌کنیم، حتی تخصیص‌های قبلی هم با تاخیر‌های بیش از ۶ ماه بدست ما می‌رسد.

وی گفت: در همه جای دنیا برای واردات کالا یا مواد اولیه، دولت‌ها صرفا تعیین می‌کنند که وادرات آن کالا آزاد است یا ممنوع، اینکه در سامانه جامع تجارت باید واردات سهمیه بندی شود، سهمیه‌های سال‌های گذشته بررسی شود یا اینکه ارز واردات مورد قبول واقع شود، باعث شده تا موانع مختلفی در مسیر تامین و تولید کالا بوجود بیاید.

نجفی منش افزود: اگر دولت، تحریم‌های داخلی را رفع کند، فعالان صنعتی می‌توانند تحریم‌های خارجی را دور بزنند، قانون ثبت سفارش کالا‌های وارداتی نیز، نیاز به اصلاح دارد و در شرایط فعلی این قوانین باعث شده مواد اولیه و قطعات به موقع به خطوط تولید نرسند.

رئیس انجمن قطعه سازان خودرو افزود: موانع واردات به قدری زیاد است که وقتی قطعات خودرو با ارز آزاد یا بدون انتقال ارز هم وارد می‌شوند، باز هم برای ترخیص از گمرک نیاز به مجوز نهاد‌های مختلف داریم.