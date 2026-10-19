به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر از پیش‌بینی برداشت حدود ۷۸ تن دانه روغنی سویا از مزارع این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: در سال زراعی جاری، ۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت سویا اختصاص یافته است و بر اساس پایش‌های انجام‌شده از مزارع، پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۸ تن محصول دانه روغنی سویا از این اراضی برداشت شود.

سیدجعفر نصیری افزود: بررسی‌های میدانی و پایش‌های منطقه‌ای انجام‌شده از مزارع سویا، حاکی از امکان دستیابی به عملکردی بیش از دو تن در هکتار است که می‌تواند زمینه تولید محصولی مناسب را در سطح مزارع زیرکشت این شهرستان فراهم کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر با اشاره به اهمیت کشت دانه‌های روغنی در بخش کشاورزی، تصریح کرد: توسعه کشت محصولاتی مانند سویا می‌تواند در تأمین بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات مؤثر باشد و از این رو، پایش مزارع و ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نصیری خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر، با رصد وضعیت مزارع و همراهی کارشناسان بخش کشاورزی، تلاش می‌کند زمینه بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات زراعی را فراهم کند.