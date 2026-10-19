به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، موسوی در نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی با محوریت پدیده طلاق گفت: اگرچه وضعیت استان در حوزه طلاق در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور مناسب‌تر است و در جایگاه ۲۱ قرار داریم، اما همچنان نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه طلاق‌ها بیشتر در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهد افزود: مسائل اقتصادی، مشکلات ارتباطی و اعتیاد از جمله عوامل مؤثر در بروز طلاق هستند که باید در برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گفت: در طرح جامع پیشگیری از طلاق عوامل مؤثر گروه‌های سنی درگیر و وضعیت شهرستان‌های مختلف بررسی می‌شود تا بر اساس سهم هر عامل و اولویت‌های موجود راهکار‌های مؤثرتری برای کاهش این پدیده ارائه شود.

موسوی با اشاره به آمار‌های سالانه استان افزود: در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، آمار طلاق کاهش و آمار ازدواج افزایش داشت و همچنین آمار‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه ازدواج و طلاق تقریباً مشابه مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی افزود: هدف از این نشست هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت هیئت اندیشه‌ورز برای تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی در راستای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

سید احسان عسکری به وضعیت میدان میوه و تره‌بار شهر یاسوج پرداخت و گفت: وقتی در شهر‌های کوچک در استان‌های همجوار میدان میوه و تره‌بار وجود دارد، نبود این میدان در مرکز استان با جمعیت بالای ۳۰۰ هزار نفر شایسته نیست.

وی با بیان اینکه در بازار برخی از افراد در تلاش هستند که این میدان راه‌اندازی نشود افزود: جهت راه‌اندازی این بازار نیاز است هماهنگی و همراهی لازم در بازار و اصناف فعال در این زمینه صورت بگیرد.

عسکری با بیان اینکه سرمایه‌گذار فعلی میدان میوه و تره‌بار موفق به رونق این میدان نبوده است گفت: شهرداری یاسوج پیگیر خلع ید سرمایه‌گذار است و باید با همکاری و تعامل نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاری از جنس بازار برای راه‌اندازی این میدان اقدام شود.