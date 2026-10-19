نایب‌رئیس اتاق ایران، با انتقاد از موانع زیرساختی و سیاستی پیش‌روی صادرکنندگان، تأکید کرد: توسعه صادرات به پشتیبانی مؤثر از بخش خصوصی، ثبات محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست‌های ارزی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما پیام باقری در «همایش ملی نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی» ، با تأکید بر نقش صادرات در توسعه پایدار اقتصادی گفت: کاهش آمار صادرات را نمی‌توان صرفاً به ضعف صادرکنندگان نسبت داد؛ بلکه بخشی از این‌ روند ناشی از ناتوانی سایر بخش‌ها در پشتیبانی از فعالان صادراتی و فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم برای رقابت در بازارهای جهانی است.

او با اشاره به دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان افزود: صادرات علاوه بر ارزآوری، به اشتغال، کارآفرینی، استمرار تولید، بهبود معیشت و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک می‌کند و از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی است.

به همین دلیل، تجلیل از صادرکنندگان نباید به یک روز نمادین در سال محدود شود.

باقری تجربه صادرکنندگان ایرانی در حفظ بازارهای هدف، مدیریت ریسک، پایبندی به کیفیت و رعایت استانداردهای بین‌المللی را یک سرمایه ملی دانست و گفت: تشکل‌های صادراتی باید این تجربه‌ها را گردآوری و تدوین کنند و با تبدیل آن‌ها به راهکارهای عملیاتی، زمینه بهره‌مندی سایر فعالان اقتصادی و کارآفرینان جوان را فراهم آورند.

مطالبه گری مؤثر نیز باید بر پایه تولید محتوای تخصصی و ارائه راهکارهای کارشناسی شکل بگیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ظرفیت تولید و تقاضا در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد، تصریح کرد: برای اتصال این ظرفیت‌ها باید میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف هماهنگی ایجاد شود. گمرک، نظام بانکی، زیرساخت‌های لجستیکی، سازمان توسعه تجارت، دستگاه دیپلماسی، سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی، همگی در تسهیل این ارتباط نقش دارند.

باقری اظهار داشت : صادرکننده‌ای که از ضمانت‌نامه بانکی، سرمایه در گردش و زیرساخت مناسب برخوردار نباشد، نمی‌تواند با رقبای خارجی رقابت کند.

او با تأکید بر ضرورت صیانت از تولید افزود: تولیدکنندگان برای استفاده از ظرفیت کامل خود و حضور پایدار در بازارهای صادراتی به محیط کسب‌وکار باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، تأمین انرژی و زیرساخت‌های مناسب نیاز دارند. کمبود این امکانات هزینه تولید را افزایش می‌دهد و بخشی از صادرکنندگان را از چرخه رقابت خارج می‌کند.

باقری همچنین حرکت از صادرات سنتی به سمت محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و حضور مؤثرتر در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی را ضروری دانست و گفت: معیار ارزیابی عملکرد صادراتی باید خالص درآمد صادرات باشد، نه صرفاً ارزش اسمی صادرات. در چنین چارچوبی، بازگشت ارز نیز بخشی از چرخه طبیعی کسب‌وکار خواهد بود و سیاست‌های ارزی به‌جای تبدیل شدن به ابزار کنترلی، می‌توانند به تقویت و توسعه صادرات کمک کنند.