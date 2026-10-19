به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی آیگپ، کیومرث حاجی‌رحیمیان، مدیرعامل این پیام‌رسان، در لوح تقدیری خطاب به امیررضا رازی‌وند، مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی رازی، اقدام این مجموعه را نمونه‌ای از پیوند صنعت ملی با ارزش‌های فرهنگی و انسانی دانست.

شرکت صنایع شیمیایی رازی با درج نام ماکان نصیری، دانش‌آموز شهید میناب، بر محصولات خود، یاد او را در زندگی روزمره مردم زنده نگه داشته است. مدیرعامل آیگپ نیز این اقدام را نمونه‌ای از مسئولیت اجتماعی برند‌ها توصیف کرد و گفت ماندگاری یک پیام بیش از ابزار انتشار، به معنا و اصالت آن وابسته است.

در متن لوح تقدیر، از این ابتکار به‌عنوان اقدامی برای پاسداشت یاد شهید ماکان نصیری و پیوند دادن صنعت با تعلقات فرهنگی و انسانی یاد شده است. آیگپ همچنین این همکاری میان دو مجموعه فعال در حوزه‌های فناوری اطلاعات و صنایع شیمیایی را نمونه‌ای از قدردانی بین‌سازمانی و ایفای مسئولیت اجتماعی عنوان کرد.