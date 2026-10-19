مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر از افتتاح و اجرای طرح‌های مختلف ورزشی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد و گفت: با اجرای این طرح‌ها، سرانه ورزشی استان به ۹۵ صدم مترمربع می‌رسد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، موسی کشتکار در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با اشاره به طرح‌های افتتاحی در این هفته اظهار کرد: سالن مجموعه پهلوان خلیج فارس شامل سالن‌های ژیمناستیک، تیراندازی، رزمی و زمین مینی‌فوتبال، و همچنین زمین سالن چندمنظوره برازجان به نام «سالن شهدای اقتدار برازجان» از جمله طرح‌های آماده افتتاح است و احتمال می‌رود زمین سالن بانوان شهرستان کنگان و شهر بنک نیز به بهره‌برداری برسدکه در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان برای همه این اماکن هزینه شده است همچنین تا پایان سال ۱۰ طرح دیگر برای افتتاح آماده می‌شود.

وی افزود: از هفته تربیت بدنی سال ۱۴۰۴ تا هفته تربیت بدنی سال ۱۴۰۵، ۱۹ طرح شامل سالن‌ها و زمین‌های چمن افتتاح شده است که با اجرای این طرح‌ها، سرانه ورزشی استان ۲۸ هزارم درصد افزایش یافته و فضای ورزشی کنونی به ۹۵ صدم مترمربع رسیده است؛ در حالی که برای رسیدن به استاندارد یک مترمربع، تنها ۵ صدم مترمربع دیگر فاصله داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر یادآور شد: سرانه واقعی ورزش استان بوشهر با احتساب فضا‌های ورزشی سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر آموزش و پرورش به ۱ متر و ۱۵ سانتی‌متر می‌رسد که همتراز با میانگین کشوری است، اما تلاش داریم توزیع زیرساخت‌ها در شهرستان‌های مختلف عادلانه‌تر شود.

وی در خصوص وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان، تصریح کرد: در حوزه ورزش‌های همگانی وضعیت استان به‌جز در شهرستان‌های گناوه و بوشهر و تا حدودی برازجان (به دلیل جمعیت بالاتر) مطلوب است، اما در بخش ورزش قهرمانی برای میزبانی اردوی تیم‌های ملی و مسابقات بین‌المللی، به سالن‌ها و فضا‌های روباز استاندارد نیاز داریم و در این بخش با کمبود‌هایی مواجه هستیم.

کشتکار در خصوص حمایت از ورزشکاران مدال‌آور و هیئت‌های ورزشی، گفت: در ۶ ماه نخست امسال، ۸۵۰ میلیون تومان با اولویت قهرمانان اعزامی به مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن (اعم از پارا و غیرپارا) و مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به هیئت‌های ورزشی استانی و شهرستانی کمک شده است.

وی با گلایه از توقعات برخی افراد، یادآور شد: اعتبارات ورزشکاران ملی از سوی وزارت ورزش به‌طور مستقیم به کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها تخصیص می‌یابد و هیچ مبلغی بابت کمک به ملی‌پوشان، اعزام یا پاداش به اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌ها پرداخت نمی‌شود؛ وظیفه حمایت مالی از قهرمانان بر عهده فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته درباره وضعیت باشگاه شاهین بوشهر، گفت: به گفته رئیس دادگستری استان، رأی صادر شده درباره باشگاه شاهین اشتباه بوده است؛ چرا که به جای واگذاری صرف امتیاز، کل باشگاه واگذار شده که این روند باید اصلاح شود درخواست داریم این رأی با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون در قوه قضاییه نقض شده و باشگاه شاهین به مالکین اصلی آن یعنی مردم استان بوشهر بازگردد.