با معرفی برگزیدگان در قم؛
اختتامیه چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشآموزی برگزار شد
با شرکت ۱۲۸ دانشآموز از سراسر کشور، چهلوچهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت در بخش گفتمان مهدویت با معرفی ۲۰ نفر از برگزیدگان در استان قم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
مجید نجفیزاده، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قم، با اشاره به برگزاری این دوره مسابقات در قالب بخش «گفتمان مهدویت» گفت: استفاده از روش مناظره و گفتگوی دو به دو، موجب افزایش مشارکت و ارتقای سطح درک و فهم دانشآموزان در این موضوع شده است.
وی افزود: در این دوره از مسابقات، ۱۲۸ دانشآموز دختر و پسر از تمامی استانهای کشور حضور داشتند.
نجفیزاده با تشریح روند انتخاب برگزیدگان گفت: در مجموع، ۱۰ نفر از برترینهای بخش پسران و ۱۰ نفر از برترینهای بخش دختران (در ۵ گروه مجزا) انتخاب و از این ۲۰ دانشآموز برتر تجلیل شد.