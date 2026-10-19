با معرفی برگزیدگان در قم؛

اختتامیه چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزی برگزار شد

با شرکت ۱۲۸ دانش‌آموز از سراسر کشور، چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت در بخش گفتمان مهدویت با معرفی ۲۰ نفر از برگزیدگان در استان قم به پایان رسید.