به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به کاهش ۹ تا ۱۴ درصدی سرقت‌های تعزیری ثبت‌شده دراستان گفت:با اجرای سیاست‌های مسئله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اصناف، کاهش ۵ تا ۲۰ درصدی سرقت تا پایان سال هدف‌گذاری شده است.

محمد محسنی در نشست منطقه‌ای شورا‌های پیشگیری از وقوع جرم شهرستان‌های لنجان، فلاورجان و مبارکه با موضوع پیشگیری از سرقت ادامه داد: مسائلِ دارای بیشترین فراوانی در استان، متناسب با شرایط جغرافیایی هر منطقه بررسی و برای مقابله هدفمند با آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از سرقت از موضوعات مهم در حوزه امنیت اقتصادی و اجتماعی است، ادامه داد: اقدامات امنیتی، قضایی و انتظامی و سیاست‌هایی همچون ارتقای ضریب ایمنی، آگاه‌سازی عمومی، برخورد هدفمند با سارقان واعمال مجازات‌های حداکثری در کاهش آمار سرقت مؤثر بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، اصناف و مسئولیت‌های اجتماعی را از محور‌های مصوبات این نشست برشمرد وگفت: امیدواریم با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و همکاری دستگاه‌های مربوط، تا پایان سال کاهش ۵ تا ۲۰ درصدی سرقت در حوزه‌های قضایی استان محقق شود.