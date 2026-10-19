به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن، مجید کیانی ازچهره‌های پیشکسوت و مربیان خوش آتیه فوتسال کشور، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال ذوب‌آهن منصوب شد.

کیانی که در فصل گذشته رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، بازوبند کاپیتانی و هدایت درون زمین گاندو‌های اصفهانی را بر عهده داشت، اکنون با کوله باری از تجربه و شناخت کامل از فضای تیم، سکان هدایت فنی گاندو‌ها را در مسابقات پیش‌روعهده‌دار خواهد بود.