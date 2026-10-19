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مجید کیانی از پیشکسوتان فوتسال کشور به سمت سرمربی تیم فوتسال ذوبآهن منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ذوبآهن، مجید کیانی ازچهرههای پیشکسوت و مربیان خوش آتیه فوتسال کشور، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال ذوبآهن منصوب شد.
کیانی که در فصل گذشته رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور، بازوبند کاپیتانی و هدایت درون زمین گاندوهای اصفهانی را بر عهده داشت، اکنون با کوله باری از تجربه و شناخت کامل از فضای تیم، سکان هدایت فنی گاندوها را در مسابقات پیشروعهدهدار خواهد بود.