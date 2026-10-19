دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و نساجی مازندران در هفته نهم لیگ برتر، در حالی با تساوی بدون گل به پایان رسید که نشست خبری پس از بازی تحت‌الشعاع اعترافات دو سرمربی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته نهم لیگ برتر فوتبال، شامگاه یکشنبه ۲۶ مهرماه با یک دیدار حساس در خوزستان به پایان رسید. فولاد خوزستان که در سه بازی اخیر خود به سه پیروزی ارزشمند دست یافته بود، در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان نساجی مازندران بود؛ دیداری که برای شاگردان حمید مطهری فرصتی طلایی برای رسیدن به صدر جدول و برای نساجی، آزمونی دشوار برای اثبات ثبات خود در لیگ برتر بود.

گزارش بازی؛ نیمه‌ای متعادل، نیمه‌ای پرتنش

بازی از همان دقایق ابتدایی با احتیاط دو تیم آغاز شد. فولاد با تکیه بر انگیزه بالای خود برای رسیدن به صدر، سعی در کنترل توپ و ایجاد موقعیت داشت و نساجی نیز با سازماندهی دفاعی منسجم و چشم به ضدحمله، در صدد خنثی کردن حملات میزبان بود.

نیمه اول اگرچه با برتری نسبی فولاد همراه بود، اما موقعیت‌های جدی چندانی در بر نداشت؛ تا اینکه در دقیقه ۴۰، فرشاد احمدزاده یکی از عجیب‌ترین فرصت‌های فصل را از دست داد. او که در پی یک ضربه ایستگاهی و واکنش ناقص دروازه‌بان نساجی صاحب توپ شده بود، در کمال ناباوری توپ را به آسمان زد تا نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم، بازی شکل متفاوتی به خود گرفت. نساجی برای کسب برتری فشار بیشتری وارد کرد و فولاد نیز با تکیه بر سرعت مهاجمان خود، در انتظار فرصت‌های ضدحمله بود. با این حال، هیچ‌یک از دو تیم نتوانست از این موقعیت‌ها بهره ببرد و در نهایت، سوت پایان در حالی زده شد که دروازه‌ها بسته باقی ماندند.

مطهری: این مساوی به تلخی شکست بود

حمید مطهری، سرمربی فولاد خوزستان، در نشست خبری پس از بازی با ابراز نارضایتی شدید از نتیجه، گفت: «در روزی که واقعاً شایسته برد بودیم، متأسفانه بازی به تساوی رسید و به نظر من این مساوی به تلخی یک باخت برای ماست.» وی با اشاره به از دست رفتن فرصت صدرنشینی افزود: «امشب می‌توانستیم به صدر جدول برویم ولی نشد.»

مطهری همچنین به خستگی بازیکنانش به دلیل بازی سنگین پنج روز قبل مقابل ملوان اشاره کرد و گفت: «بسیاری از تعویض‌های ما تاکتیکی نبود، زیرا بازیکنانم به خاطر آن بازی سنگین خسته بودند.» وی در ادامه، انتقاد خود را متوجه داوری مسابقه کرد و افزود: «انتظار بیشتری از داوری بازی داشتم. داوران باید به فوتبال جوانمردانه کمک کنند. آقای امینی داور بسیار خوبی است، اما می‌خواهم بدانم این بازی واقعاً ۶ دقیقه وقت اضافه داشت؟ چندین بار بازیکنان نساجی روی زمین افتادند.»

دقیقی: خوب نبودیم و راضی نیستم

در سوی دیگر، سعید دقیقی، سرمربی نساجی، با وجود کسب یک امتیاز ارزشمند خارج از خانه، از عملکرد تیمش رضایت کامل نداشت و گفت: «امروز فرم ایده‌آلی نداشتیم و از شکل بازی رضایت ندارم. این دیدار از معدود مسابقاتی بود که موقعیت‌های گلزنی بسیار کمی ایجاد کردیم.»

وی با اشاره به مصدومیت بدموقع یکی از بازیکنانش تصریح کرد: «بخشی از این عملکرد به مصدومیت بدموقع بازیکن تیم و بازی مهره جایگزین در پستی غیرتخصصی بازمی‌گشت.» دقیقی همچنین به شائبه وقت‌کشی در این بازی واکنش نشان داد و گفت: «در دوران مربیگری‌ام هرگز به بازیکنی نگفته‌ام برای اتلاف وقت روی زمین بخوابد و این موضوع در اخلاق من نیست.»

وضعیت دو تیم در جدول

با این نتیجه، فولاد خوزستان با ۱۶ امتیاز در رده پنجم جدول باقی ماند و فرصت صعود به صدر را از دست داد. نساجی مازندران نیز با کسب سومین تساوی متوالی خود، ۱۰ امتیازی شد و در رده دهم جدول قرار گرفت.

نگاه فنی؛ دفاع خوب، هجوم ناکارآمد

آنچه در این بازی بیش از همه به چشم آمد، برتری تاکتیکی و دفاعی دو تیم و ضعف هر دو در فاز هجومی بود. فولاد با وجود مالکیت توپ بیشتر و ایجاد موقعیت‌های خطرناک، در زدن ضربه نهایی ناکام ماند و نساجی نیز اگرچه به هدف خود یعنی کسب امتیاز خارج از خانه رسید، اما نمایشی که سعید دقیقی انتظار داشت را ارائه نداد. این تساوی، هرچند برای نساجی یک امتیاز ارزشمند محسوب می‌شود، اما نشان داد که این تیم برای رسیدن به جایگاهی بهتر در جدول، نیاز به کار بیشتری در فاز تهاجمی دارد.