شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تازه‌ترین نشست خود، با محدودیت افزایش تراکم در دو محدوده تهران موافقت کرد و درباره ادامه فعالیت کارخانه آسفالت بروجن و ضوابط شهرک مسکونی آلونی نیز تصمیماتی گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در چهاردهمین نشست خود، با افزایش تراکم ساختمانی به پنج طبقه در محله ۱۳ آبان منطقه ۲۰ تهران مخالفت کرد.

بر اساس مصوبه شورا، احداث ساختمان تا چهار طبقه در این محله با حفظ بافت جمعیتی و اجتماعی و تأمین خدمات مورد نیاز امکان‌پذیر است.

در بررسی طرح موضعی شهرک غرب تهران نیز با افزایش تراکم در بخش‌هایی که هم‌اکنون چهار طبقه هستند، مخالفت و همین سقف ساختمانی تثبیت شد.

همچنین استفاده از اراضی دولتی و بخش عمومی شهرک غرب برای تأمین خدمات عمومی شهری مورد موافقت قرار گرفت.

در بخش دیگری از نشست، با اصلاح حریم شهری بروجن، ادامه فعالیت کارخانه آسفالت این شهر برای بهره‌مندی دستگاه‌های مربوط از خدمات آن مجاز اعلام شد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین کلیات طرح شهرک مسکونی آلونی در استان چهارمحال و بختیاری را تأیید کرد.

بر اساس تصمیم شورا، دستگاه‌های مسئول باید ظرف یک هفته نظر قطعی خود را درباره این طرح اعلام کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران از جمله دستگاه‌های طرف مشورت هستند.

قرار است پس از دریافت نظرها، موضوع در کمیته فنی نهایی و برای ابلاغ آماده شود.

این تصمیم‌ها با محوریت ساماندهی توسعه شهری، کنترل تراکم ساختمانی و تأمین خدمات مورد نیاز در محدوده‌های شهری اتخاذ شد.