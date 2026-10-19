مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع نواقص و توسعه زیرساخت‌های روستای حسنلو نقده خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده، این روستا در سال ۲۰۲۷ بار دیگر برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو نامزد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری اظهار کرد: روستای حسنلو در سال ۲۰۲۵ میلادی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری، در میان هشت روستای برتر کشور برای معرفی به فهرست جهانی قرار گرفت اما به دلیل وجود برخی نواقص در زیرساخت‌ها و امکانات رستورانی، نتوانست امتیاز لازم را کسب کند.

وی افزود: پس از پیگیری‌های انجام‌شده و در پی بازدید سال گذشته استاندار آذربایجان غربی از این روستا، دستورهای لازم برای رفع مشکلات صادر شد و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و استانی به این طرح اختصاص یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی روستای حسنلو گفت: عملیات جداره‌سازی و کف‌سازی با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شده و اقدامات دیگری از جمله احداث سرویس‌های بهداشتی نیز برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری منطقه انجام گرفته است.

صفری با بیان اینکه توسعه امکانات اقامتی از الزامات تقویت ظرفیت گردشگری این روستاست، ادامه داد: در حال حاضر ۲ واحد اقامتی با ظرفیت مجموع ۴۰ تخت در حسنلو فعالیت می‌کنند و ساخت ۲ واحد اقامتی دیگر نیز در دست اجراست.

وی اضافه کرد: تاکنون چند واحد بوم‌گردی در این روستا به بهره‌برداری رسیده و چهار موافقت اصولی جدید برای احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی صادر شده است. همچنین یک مجتمع گردشگری در فاصله ۲۰ کیلومتری روستای حسنلو موفق به دریافت موافقت اصولی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اظهار کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد تسهیلات و حمایت‌های لازم را برای فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در روستای حسنلو فراهم کند تا زمینه توسعه فعالیت‌های گردشگری و افزایش امکانات مورد نیاز فراهم شود.

صفری یکی از مشکلات مهم روستای حسنلو را ضعف زیرساخت‌های ارتباطی دانست و گفت: وضعیت اینترنت و خدمات مخابراتی در این منطقه مطلوب نیست و رفع این مشکل از جمله ضرورت‌های مرتبط با آماده‌سازی روستا برای ثبت جهانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی در برنامه‌های یونسکو افزود: ثبت جهانی تنها به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و نقش مردم در حفظ میراث فرهنگی و رونق گردشگری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی ادامه داد: در همین راستا، لازم است اهالی روستا با راه‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی، فعال‌سازی بازارچه‌های محلی و عرضه محصولات بومی، مشارکت بیشتری در روند توسعه گردشگری داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌ها، رفع نواقص موجود و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم، روستای حسنلو در سال ۲۰۲۷ میلادی بار دیگر نامزد ثبت جهانی شود و بتواند به این جایگاه دست یابد.

صفری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع روستای حسنلو گفت: این منطقه در کنار برخورداری از محوطه تاریخی و تالاب، از ظرفیت‌های کشاورزی، تولید محصولات لبنی، صنایع‌دستی و هنرمندان مستعد نیز بهره‌مند است که می‌توانند در رونق اقتصادی و گردشگری روستا نقش مؤثری داشته باشند.