

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های مس شهربابک و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران به مصاف هم می‌روند.

با نظر مهدی تارتار، سرمربی سرخ‌پوشان، ترکیب پرسپولیس برای این دیدار به شرح زیر است:

پیام نیازمند، محمد‌مهدی زارع، حسین ابرقویی، مجید عیدی، مهدی تیکدری‌نژاد، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور