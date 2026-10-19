رئیس بسیج اساتید کشور با اشاره به مأموریت‌های این مجموعه بیان کرد: ما پنج مأموریت را برای بسیج اساتید تعریف کرده‌ایم. مأموریت اصلی، گسترش و تعمیق حرکت استادی در ایران است. در این چارچوب، باید نقش‌آفرینی تخصصی و عمومی اساتید و مدرسان را برای حل مسائل کشور توسعه دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر میر سامان پیشوایی رئیس بسیج اساتید کشور در نشست مسئولان بسیج اساتید واحد‌های دانشگاهی استان تهران و شورای مرکزی با اشاره به اینکه بسیج نه در طرف افراط قرار می‌گیرد و نه در طرف تفریط، افزود:. بسیج مجاهد است، اما بی‌انضباط و افراطی نیست. فعالیت سیاسی انجام می‌دهد، اما سیاست‌زده، سیاسی‌کار و جناحی نیست.

دکترپیشوایی گفت: اگر بسیج در عرصه سیاست فعالیت می‌کند، هدف آن حفاظت از کیان نظام اسلامی است، نه حمایت از یک جناح یا دسته خاص. پرداختن به سیاست در اینجا به معنای تدبیر امور مردم است.

رئیس بسیج اساتید کشور با اشاره به رهنمود‌های رهبری برای رئیس سازمان بسیج افزود: در این رهنمودها، پنج نکته مطرح شده است. نخستین موضوعی که بر آن تأکید شده، این است که مخاطبان بسیج باید همه اقشار مردم و تمام ایرانیان را دربر بگیرند.

دکترپیشوایی گفت: می‌خواهم تأکید کنم که نقش ما بسیار جدی است. ما باید در واقع، هسته امت‌ساز باشیم و هنرمان این باشد که امت را در مسیر ولی امر هدایت کنیم و ظرفیت‌های جامعه را در این مسیر به کار بگیریم. انتظار این است که بسیج، به‌ویژه بسیج نخبگانی و بسیج مستضعفان، در این مسیر نقش‌آفرین باشد و بسیج اساتید نیز بتواند به‌عنوان پیشران، سایر اقشار را همراه کند. این مجموعه‌ها باید بتوانند زمینه نقش‌آفرینی دیگران را فراهم کنند و در حوزه تخصصی خود، اثرگذار باشند.

رئیس بسیج اساتید کشور افزود: نمی‌توان انتظار داشت که بسیج اساتید دقیقاً همان کار‌هایی را انجام دهد که بسیج مساجد یا بسیج دانش‌آموزی انجام می‌دهد. اساتید باید در سطحی بالاتر و متناسب با جایگاه علمی خود فعالیت کنند؛ چراکه شما عصاره نخبگی کشور هستید.

دکترپیشوایی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش تخصصی دانشگاهیان گفت: یکی از موضوعاتی که در این دوره معتقدیم باید تقویت شود، تبدیل علم و دانش به مؤلفه اقتدار کشور در حوزه‌های مختلف است. در شرایط کنونی، انتظار ویژه‌ای از اساتید وجود دارد. آنها باید متناسب با مسائل کشور فکر کنند، برنامه ارائه دهند و ابتکار عمل داشته باشند تا بتوانیم این ظرفیت علمی را به قدرت و اقتدار ملی تبدیل کنیم. ما نیز باید در مرکزیت این حرکت، زمینه حمایت از چنین فعالیت‌هایی را فراهم کنیم.

وی افزود: اجرای برنامه‌ها باید بر عهده کانون‌ها باشد؛ زیرا کانون‌ها، سرپنجه‌های اصلی بسیج هستند. نباید نقش‌ها معکوس شود؛ به‌گونه‌ای که ستاد به مجری تبدیل شود و دیگر فرصتی برای کانون‌ها باقی نماند. باید به این موضوع توجه کنیم که کانون‌ها چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند و چگونه می‌توان از ظرفیت آنها بهره گرفت. توان و ظرفیت دانشگاه‌های ما بسیار بالاست و نباید این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شود.

رئیس بسیج اساتید کشور با اشاره به مأموریت‌های این مجموعه بیان کرد: ما پنج مأموریت را برای بسیج اساتید تعریف کرده‌ایم. مأموریت اصلی، گسترش و تعمیق حرکت استادی در ایران است. در این چارچوب، باید نقش‌آفرینی تخصصی و عمومی اساتید و مدرسان را برای حل مسائل کشور توسعه دهیم.

دکترپیشوایی افزود: برای تحقق این رسالت، پنج محور کاری در نظر گرفته شده است که نخستین آنها شبکه‌سازی اساتید و ایجاد بستر‌های مشارکتی است. در این زمینه، شعار «هر استاد» مورد توجه قرار گرفته و باید زمینه مشارکت و فعالیت هر استاد فراهم شود.

وی ادامه داد: توانمندسازی اساتید، محور دیگری است که باید به‌طور جدی دنبال شود. همچنین، الگونمایی از استادان و معرفی استادان تراز و چهره‌های برجسته علمی باید با جدیت بیشتری انجام شود تا الگو‌های موفق دانشگاهی به جامعه معرفی شوند.

دکترپیشوایی عنوان کرد: نهادسازی تخصصی و راهبری حرکت استادی نیز از دیگر محور‌های مهم فعالیت ماست. در این زمینه، می‌توان از اندیشکده‌ها و مراکز فناوری به‌عنوان نهاد‌های تخصصی نام برد. لازم است در حوزه‌های مختلف، نهاد‌های تخصصی متناسب ایجاد شوند و نقش خود را در حل مسائل کشور ایفا کنند.

رئیس بسیج اساتید کشور ادامه داد: در بخش قابل‌توجهی از موارد، دانشجویان و مجموعه‌های دانشگاهی با مسائل و موضوعات مشترکی مواجه هستند. بنابراین، لازم است میان این مجموعه‌ها هماهنگی بیشتری ایجاد شود تا ظرفیت‌های موجود به‌صورت مؤثرتر به کار گرفته شوند.

دکترپیشوایی با اشاره به آخرین محور مأموریت‌های بسیج اساتید گفت: موضوع دیگر، نقش‌آفرینی بین‌المللی است. ما باید از طریق دیپلماسی علم و فناوری، بتوانیم یار و همراه جذب کنیم و زمینه گسترش فرهنگی بسیج و مقاومت جهانی در برابر استکبار را فراهم آوریم.

وی افزود: یکی از اهرم‌های مهم در این مسیر، داشتن برنامه‌ای دقیق و برخورداری از الگوی مشخص برای فعالیت‌هاست. هر کاری که انجام می‌دهیم، باید پشتوانه نظری و چارچوب مشخص داشته باشد و از شبکه و نهاد متناسب برخوردار باشد.

دکترپیشوایی در ادامه اظهار کرد: در این مسیر، نظریه‌پردازی، نهادسازی و شبکه‌سازی اهمیت فراوانی دارد. همچنین، باید بتوانیم فعالیت‌های خود را در قالب الگو‌های مشخص سامان‌دهی کنیم تا این اقدامات به‌تدریج به شکل‌گیری جریان‌های پایدار منجر شوند.

وی در پایان عنوان کرد: برای شکل‌گیری یک حرکت ماندگار، باید برنامه، نیروی انسانی متناسب، شبکه و نهاد در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این صورت، فعالیت‌ها به‌تدریج از سطح اقدامات پراکنده فراتر می‌روند، به شکل‌گیری جریان منجر می‌شوند و در بلندمدت می‌توانند زمینه‌ساز تمدن‌سازی باشند. در مقابل، تمدن غرب نیز برای حل بخشی از مسائل خود از سازوکار‌هایی مانند احزاب استفاده کرده است؛ موضوعی که می‌توان آن را در بررسی تجربه‌های سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار داد.

جهاد تبیین، محور مهم فعالیت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی است

در ادامه دکترهاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها و برنامه‌های بسیج اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی را موضوع انسجام‌بخشی و شبکه‌سازی دانست و گفت: ایجاد ارتباط و هماهنگی میان کانون‌های بسیج اساتید اهمیت دارد و این موضوع در کنار سایر برنامه‌ها، زمینه پیگیری هماهنگ‌تر مأموریت‌های این مجموعه را فراهم می‌کند.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی جهاد تبیین را یکی دیگر از محور‌های مهم فعالیت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و اظهار کرد: نشست‌هایی که کانون‌ها در سراسر کشور برگزار می‌کنند، در چارچوب موضوع جهاد تبیین قرار می‌گیرند. جهاد تبیین از موضوعاتی است که کانون‌های بسیج اساتید در سراسر کشور آن را دنبال می‌کنند و همچنان در زمره مأموریت‌های اصلی این مجموعه قرار خواهد داشت.

وی تبیین مواضع و جریان‌شناسی را از دیگر محور‌های فعالیت بسیج اساتید دانست و گفت: تبیین مواضع نشان‌دهنده پویا، زنده و سیال بودن نهضت استادی بسیج در دانشگاه آزاد اسلامی است. کانون‌های بسیج اساتید نسبت به مسائل انضمامی و مسائل اجتماعی و سیاسی، بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و وارد موضوع می‌شوند. این موضوع خود شایسته تقدیر و تشکر از همه کانون‌هاست.