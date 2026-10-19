اردوی متصل به اعزام تیم فوتسال جوانان بانوان به مسابقات المپیک جوانان سنگال از اول آبان در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی متصل به اعزام تیم فوتسال جوانان بانوان برای شرکت در چهارمین دوره مسابقات المپیک داکار به سنگال از اول آبان ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود.

به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال جوانان بانوان ۱۲ بازیکن را به اردو فرا خواند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه شکرانی (اصفهان) عسل دهقانی نیا (اردبیل) نرگس امیر محسنی (تهران) ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان) حدیث یاری، طناز باقری نیا (خوزستان) سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی) نفیسه محمدی، نیایش رحمانی (قزوین) الناز حسینی پور (کرمان) الینا منصوری (کرمانشاه) ستایش رضایی (مازندران)

لازم به توضیح است، از ۱۲ بازیکن حاضر در اردو ۱۰ بازیکن به مسابقات اعزام خواهند شد. تیم ملی فوتسال جوانان بانوان روز سه شنبه ۵ آبان ماه به داکار اعزام می‌شوند.

برنامه زمان بندی بازی‌های تیم ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان / ساعت ۱۳:۳۰

کاستاریکا – ایران

سه‌شنبه ۱۲ آبان / ساعت ۱۵:۳۰

کامرون – ایران

پنج‌شنبه ۱۴ آبان / ساعت ۱۳:۳۰

ایتالیا – ایران

مسابقات در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار، پایتخت سنگال برگزار می‌شود.