به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هادی خناری‌نژاد قهرمان اسبق مازندرانی با رای اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

طبق اساسنامه‌ی فدراسیون ژیمناستیک برای ریاست مجمع انتخاباتی این فدراسیون رای‌گیری صورت گرفت.

این مجمع با ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با نظارت فدراسیون جهانی این رشته بصورت ارتباط وبیناری برگزار شد و هادی خناری‌نژاد با ۳۵ رای از ۳۸ رای اعضای مجمع، به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد.

حمزه امین‌منش، احمد بهاری، هادی خناری‌نژاد، مقداد قلندرپور و حبیب نوظهوری پنج نامزد نهایی ریاست فدراسیون ژیمناستیک در این مجمع معرفی شده بودند که در این بین با انصراف حمزه امین‌منش، مقداد قلندرپور، احمد بهاری و حبیب نوظهوری از انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک، هادی خناری‌نژاد به‌عنوان تنها نامزد باقی‌مانده در این رقابت انتخاباتی حضور داشت.

در مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک، موضوع حق رأی سرپرستان هیئت‌های استانی به رأی گذاشته شد که اعضای مجمع با ۲۶ رأی مخالف در برابر ۱۲ رأی موافق، با اعطای حق رأی به سرپرستان هیئت‌ها مخالفت کردند.