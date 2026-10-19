به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محسن حسنی فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با ثبت شکایتی درباره کلاهبرداری با وعده واردات کالا از کشور چین، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به‌عنوان فردی دارای نفوذ در امور گمرکی و ادعای برخورداری از ارتباطات مؤثر در این حوزه، اعتماد شاکی را جلب کرده و در قبال انجام امور واردات کالا، مبلغ ۵۸ هزار یوان چین از وی دریافت کرده است.

فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، وی را چهاردهم مهرماه ۱۴۰۵ در محدوده جنت‌آباد دستگیر کردند.

حسنی با اشاره به روند تحقیقات تصریح کرد: متهم در جریان بررسی‌های اولیه به اتهام انتسابی اعتراف کرده است. همچنین در تحقیقات انجام‌شده، نام فرد دیگری به‌عنوان همدست احتمالی وی مطرح شده و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری این فرد ادامه دارد.