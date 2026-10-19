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مردی که با ادعای نفوذ در گمرک ۵۸ هزار یوان برای واردات کالا از چین گرفته بود، در جنتآباد دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محسن حسنی فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با ثبت شکایتی درباره کلاهبرداری با وعده واردات کالا از کشور چین، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم با معرفی خود بهعنوان فردی دارای نفوذ در امور گمرکی و ادعای برخورداری از ارتباطات مؤثر در این حوزه، اعتماد شاکی را جلب کرده و در قبال انجام امور واردات کالا، مبلغ ۵۸ هزار یوان چین از وی دریافت کرده است.
فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، وی را چهاردهم مهرماه ۱۴۰۵ در محدوده جنتآباد دستگیر کردند.
حسنی با اشاره به روند تحقیقات تصریح کرد: متهم در جریان بررسیهای اولیه به اتهام انتسابی اعتراف کرده است. همچنین در تحقیقات انجامشده، نام فرد دیگری بهعنوان همدست احتمالی وی مطرح شده و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری این فرد ادامه دارد.