به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درکرمان مشاغلی درآمدزا وجود دارد که با همت و تلاش برخی خانواده شکل گرفته و گسترش اینگونه مشاغل می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور و خانواده‌ها باشد.

زنبورداری یکی از فعالیت‌هایی است که این روز‌ها در بخش کشاورزی رونق فراوان یافته و علاقه‌مندان زیادی در این عرصه پا به فعالیت گذاشتند وشهرستان رابراکنونرتبه اول تولید عسل در کرمان را دارد.

از دل طبیعت تا حاصل دسترنج تولیدکنندگان، مسیر تولید محصولی را روایت می‌کند که ظرفیت‌های خدادادی را به فرصتی برای تولید و رونق اقتصادی تبدیل کرده است.