مدیرعامل کارخانه سیمان سفید نی‌ریز با اشاره به پایداری تولید در شرایط حساس کنونی گفت: تولید این کارخانه در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم متوقف نشده و چراغ کارخانه روشن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن حاج‌محمدتقی دولابی با تأکید بر توان فنی بومی مهندسان و متخصصان اظهار کرد: این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۱۶۵ هزار تن سیمان سفید ممتاز، جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد.

وی افزود: در شرایطی که سایه جنگ در کشور بود، ما علاوه بر تأمین نیاز داخل به ۱۵ کشور صادرات داشتیم و محصولات ما به کشور‌های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و اوراسیا صادر می‌شود.

مدیرعامل کارخانه سیمان سفید نی‌ریز گفت: در سال مالی اخیر بیش از ۱۳۴ هزار تن سیمان سفید تولید شده و محصولات این کارخانه به ۲۸ استان کشور و بازار‌های صادراتی ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: با تکیه بر تولید داخلی و تأمین قطعات از سازندگان ایرانی، تولید را در سایه جنگ و تحریم حفظ کرده‌ایم.

به گفته دولابی، تولیدات این مجموعه بر اساس استاندارد ملی شماره ۲۹۳۱ تنها شرکت عرضه‌کننده سیمان با درجه سفیدی ویژه در بورس است و با داشتن بیش از ۹۴ درصد سفیدی، رتبه نخست را در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص داده است.

وی در پایان افزود: هم‌اکنون ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰۰ نفر غیرمستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند.