حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: حمله به اهداف گسترده قریب الوقوع است و نیرو‌های مسلح یمن قدرت تشدید پاسخ را دارند و می‌توانند به ریاض به علت ادامه حمله به غیر نظامیان، درسی فراموش نشدنی بدهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: قطعا نیروهای مسلح ما بانک اهداف گسترده ای دارند و می توانند هر روز آن را گسترش دهند نیروهای مسلح یمن می توانند اهداف حساس و مهم را در عمق خاک عربستان سعودی هدف قرار دهند و این رژیم جنایتکار را سرنگون کنند. مطمئنا ما راضی نیستیم غیر نظامیان و خانواده های غیر نظامی را هدف قرار دهیم حتی اگر در عمق خاک دشمن سعودی باشد چون ما می دانیم که آنها با این مردم مظلوم خواه در نجد باشد خواه حجاز و مخلف سلیمانی یا عسیر یا هر منطقه دیگری چه شهروند باشند و چه مقیم، چه می کنند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56751626"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5942993/56751626?width=600&height=350"></script></div> وی تاکید کرد: اما آنچه در این مرحله نیاز است می بینیم که نیروهای مسلح ما قهرمانانه ترین حماسه را در درس عبرت دادن به این دشمن سعودی می نگارند. اما با وجود این، باید به این جنایت ها واکنش نشان داد و با تمام توان پاسخی بازدارنده داد. زیرا هدف قرار دادن غیر نظامیان،هدف قرار دادن زنان و کودکان، هدف قرار دادن خانواده های غیر نظامی، هدف قرار دادن و ریختن این خون ها لکه ننگی بر پیشانی بشریت در این جهان است جهان ریاکار امروز که شیفته توافق نفت و ریال سعودی و دلار آمریکا است .

عضو انصارالله یمن افزود: اینها لکه ننکی برای انسانیت است. اما شیوه تعامل ما بر اساس تشدید ( تنش) در برابر تشدید است و نیروهای مسلح ما قدرت آن را دارند که روند تشدید را افزایش دهند تا آنجا که بتوان این جنایت ها را ( جنایت سعودی را با اقدام نیروهای مسلح ما) در روند هدف قرار دادن اهداف واقعی و نظامی و حساس مشابه و موازی هم قرار داد و در برابر دشمن سعودی که از همه خط قرمزها عبور کرد بازدارندگی ایجاد کرد، خواه مسائل دینی باشد یا قانونی و به طور کلی حقوق بشر. ما در چنین موقعیت حساسی قرار داریم و امروز ما در صعده و دیروز ذمارو بسیاری از مناطق مختلف دیگر یمن، از حملات این دشمن در امان نماندند. هیچ منطقه ای، هیچ شهری و استانی از حمله دشمن سعودی و حتی مزدوران خود آنها استثناء نشد آنها حتی مزدورانشان را هم بمباران کردند. آنها همه مردم یمن را دشمن خود می بینند. بنابراین امروز قطعا مرحله ای سرنوشت ساز در تاریخ ملت یمن است و شاهدند که این دشمن جنایتکار همچنان به هدف قرار دادن زنان و کودکان ادامه می دهد.