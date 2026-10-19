جشنواره عسل کلپوره در روستای قوچ‌ پلنگ کاشمر؛ فرصتی برای معرفی محصولات محلی، رونق اقتصادی و تقویت همبستگی اجتماعی در این روستا فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری خراسان رضوی گفت: هر روستا می‌ تواند با معرفی یک محصول، غذای محلی، آیین یا بازی بومی، رویدادی ویژه برای خود تعریف کند و از این ظرفیت برای تقویت سرمایه اجتماعی و رونق اقتصادی بهره ببرد.

محمدعلی همدمی‌ نژاد در حاشیه جشنواره عسل کلپوره در کاشمر افزود: خراسان رضوی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دهیاری دارد و برگزاری جشنواره‌ های متنوع در روستا‌های استان می‌ تواند به معرفی توانمندی‌ های محلی، افزایش رفت‌ و آمد مردم و ارتباط دوباره روستازادگان با زادگاهشان کمک کند.