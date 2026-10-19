عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های مغفول پرلیت در کشور گفت: این ماده معدنی علاوه بر ارزش اقتصادی و ظرفیت صادراتی، می‌تواند در مدیریت دو بحران مهم کشور، یعنی کمبود آب و انرژی، نقش مؤثری داشته باشد.

رضا نوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه پرلیت در کشاورزی برای نگهداری آب و آزادسازی تدریجی آن و در صنعت ساختمان به‌عنوان عایق حرارتی و صوتی کاربرد دارد افزود: استفاده از این ماده می‌تواند به مدیریت مصرف آب و کاهش اتلاف انرژی کمک کند.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرو در استفاده از پرلیت گفت: کشور‌هایی مانند یونان و ایالات متحده از ظرفیت این ماده معدنی بهره‌برداری کرده‌اند، در حالی که ایران با وجود برخورداری از ذخایر معدنی و دانش فرآوری، هنوز نتوانسته است جایگاه متناسبی در بازار‌های داخلی و خارجی برای آن ایجاد کند.

این معدن دار؛ ضعف اطلاع‌رسانی و معرفی کاربرد‌های پرلیت را از موانع توسعه این صنعت دانست و گفت: این ماده معدنی با وجود ظرفیت ارزش‌آفرینی، کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در عین حال، تولیدکنندگان داخلی با توسعه دانش فرآوری توانسته‌اند نیاز کشور به واردات پرلیت را کاهش دهند و زمینه ورود به بازار‌های صادراتی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی نیاز کشور به واردات این ماده معدنی را به صفر رسانده‌اند، افزود: فرآوری پرلیت و تبدیل آن به محصولی با ارزش افزوده بیشتر، امکان بهره‌برداری اقتصادی از مواد معدنی کم‌ارزش و دورریز را فراهم می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای ادامه داد: کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع می‌توانند از بازارهای هدف پرلیت ایران باشند. توسعه صادرات به این بازارها به معرفی بهتر محصول، بازاریابی هدفمند و تقویت روابط تجاری نیاز دارد.

نوری همچنین فرآوری را یکی از عوامل افزایش ارزش افزوده پرلیت دانست و توضیح داد: این ماده پس از حرارت‌دهی منبسط می‌شود و حجم آن افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو، هزینه حمل‌ونقل در صادرات آن اهمیت زیادی دارد. بنابراین، انتخاب بازار هدف باید با در نظر گرفتن هزینه‌های لجستیکی و فاصله مقصد انجام شود.

وی در پایان تأکید کرد: برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های پرلیت، باید از نگاه صرف به استخراج این ماده معدنی فراتر رفت و توسعه فرآوری، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی کاربردهای آن در صنایع مختلف را در اولویت قرار داد. پرلیت می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزآوری، به بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی نیز کمک کند.

پرلیت، ماده‌ای معدنی است که پس از فرآوری و حرارت‌دهی، به ماده‌ای سبک و متخلخل با کاربرد‌های متنوع در کشاورزی، ساختمان و صنعت تبدیل می‌شود.