یک پژوهشگر امنیت سایبری می‌گوید هکری با صرف حدود پنج هزار دلار و کمک عامل‌های هوش مصنوعی، به وب‌سایت بیش از ۱۰۰ شرکت نفوذ کرده و حملات خودکار به بیش از ۱۲۰۰ وب‌سایت در آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن را پیش برده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، اسنور فاگلرند، پژوهشگر ارشد تهدید در شرکت امنیت سایبری نورفورج، اعلام کرد طی چند هفته فعالیت هکری را زیر نظر داشته که در آن عامل‌های هوش مصنوعی ساعت‌ها به‌طور مستقل وب‌سایت‌های هدف را بررسی می‌کردند، آسیب‌پذیری‌ها را می‌یافتند و برای نفوذ به سامانه‌ها اقدام می‌کردند.

بر اساس گزارش او، این حملات وب‌سایت بیش از ۱۰۰ شرکت را هدف گرفت؛ از جمله شرکت تولیدکننده تجهیزات کشاورزی دیِر، شرکت لوازم خانگی شارک‌ناینجا و شرکت سازنده موتور کامینز. رویترز با بررسی مستقل داده‌های پلتفرم متن‌باز «کرن» توانست هویت شماری از شرکت‌های هدف را شناسایی کند، هرچند گزارش پژوهشگر نام آنها را مشخص نکرده بود.

عامل‌های هوش مصنوعی از ۲۵ سپتامبر حمله به وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک را آغاز کردند و تا اواخر هفته گذشته، تلاش برای نفوذ به بیش از ۱۲۰۰ وب‌سایت ثبت شد. به گفته فاگلرند، برخی حملات موفق پس از حدود ۲۳ ساعت بررسی و آزمایش آسیب‌پذیری‌ها به نتیجه رسیدند. او هزینه توکن‌های هوش مصنوعی مصرف‌شده در این عملیات را حدود پنج هزار دلار برآورد کرد؛ یعنی نزدیک به ۵۰ دلار برای هر نفوذ موفق.

گزارش می‌گوید این عملیات احتمالاً با ترکیبی از ابزار دیپ‌سیک چین و کد کلود شرکت آنتروپیک انجام شده است. در یکی از موارد، عامل‌های هوش مصنوعی پس از ناکامی در یافتن آسیب‌پذیری در یک برنامه اینترنتی، زیرساخت‌های مرتبط را بررسی کردند و با شناسایی یک پنل مدیریتی عمومی و ضعف در پردازش داده‌ها، توانستند سرور را به اجرای فرمان وادار کنند.

میزان داده‌ای که در این نفوذ‌ها به‌طور غیرمجاز استخراج شده، مشخص نیست. شرکت دیِر اعلام کرد پس از رخداد اقدامات اصلاحی انجام داده و نشانه‌ای از دسترسی به اطلاعات حساس نیافته است. شارک‌ناینجا نیز گفت حمله به وب‌سایتی مستقل و محدود به اطلاعات پشتیبانی محصولات بوده و مهار شده است. کامینز اعلام کرد گزارش حمله احتمالی به وب‌سایت یکی از پیمانکارانش را بررسی می‌کند.