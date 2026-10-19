به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد با بازرسی از یک منزل مسکونی محموله قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی گفت: پرونده قاچاق چای و ماینر به ارزش ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متخلف ردیف اول را به پرداخت معادل 2 برابر جریمه ۵ میلیارد و 661 میلیون تومان جریمه محکوم کرد.